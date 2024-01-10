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ФИФА не будет отстранять от турниров клубы и сборные Бразилии

ФИФА не будет отстранять от турниров клубы и сборные Бразилии ФИФА не станет применять санкции к Конфедерации бразильского футбола (CBF) из-за вмешательства государственных органов в ее деятельность.
Другие страны
10 января 2024 г. 08:12
ФИФА не будет отстранять от турниров клубы и сборные Бразилии

ФИФА не станет применять санкции к Конфедерации бразильского футбола (CBF) из-за вмешательства государственных органов в ее деятельность.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт CBF, 4 января Верховный суд Бразилии принял решение о восстановлении в должности президента CBF Эдналдо Родригеса, отстраненного решениями судов низшей инстанции.

Сайт организации отмечает, что 8 января состоялась встреча между Эдналдо Родригесом и директором по правовым вопросам ФИФА Эмилио Гарсией. В ходе встречи представитель Международной федерации футбола заверил, что итоговое решение Верховного суда исключает применение каких-либо санкций к бразильскому футболу.

Ранее суд Рио-де-Жанейро отстранил от должности президента CBF Эдналдо Родригеса из-за нарушений в ходе его избрания в 2022 году, после чего это решение было одобрено двумя судами высшей инстанции. После этого стало известно, что ФИФА может отстранить все бразильские клубы и сборные от соревнований под своей эгидой в случае проведения выборов нового президента CBF в январе 2024 года.

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