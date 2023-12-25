ФИФА может отстранить сборную Бразилии от международных соревнований

Международная федерация футбола (ФИФА) предупредила Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) о возможном отстранении национальной сборной и клубов страны от международных соревнований из-за предполагаемого вмешательства в выборы нового президента организаци

Международная федерация футбола (ФИФА) предупредила Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) о возможном отстранении национальной сборной и клубов страны от международных соревнований из-за предполагаемого вмешательства в выборы нового президента организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме ФИФА.

В письме утверждается, что ФИФА обеспокоена ускорением процесса смены руководителя CBF Эднальдо Родригеса. Бразильская конфедерация намерена провести выборы президента организации в январе. ФИФА просит подождать с назначением нового главы, поскольку считает дело необоснованным и может наложить санкции, которые предполагают отстранение CBF.

Суд Рио-де-Жанейро 7 декабря отстранил от должностей в CFB Родригеса и его подчиненных из-за нарушений во время выборов президента организации в 2022 году. Устав ФИФА предполагает невмешательство государственных органов в дела национальных футбольных федераций. Для решения данного вопроса ФИФА до 8 января сформирует специальную комиссию.