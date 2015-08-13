Фидель Кастро отметил 89-летие письмом против США

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Бывший президент Кубы Фидель Кастро отметил свое 89-летие, опубликовав открытое письмо к нации.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что в эссе, опубликованном в государственной газете Granma, Кастро пишет, что США должны Кубе миллионы долларов компенсации за 53-летнее торговое эмбарго, которое до сих пор не снято.

"Кубе полагается компенсация, эквивалентную ущербу на много миллионов долларов, как наша страна заявляла, предоставив неопровержимые аргументы и данные, во всех своих выступлениях в ООН", - цитирует Кастро Франс Пресс.

В открытом письме нет никаких упоминаний о возобновлении работы посольства США в Гаване в пятницу, на открытие которого приедет госсекретарь США Джон Керри.

Ранее Кастро выражал только одобрение по поводу примирения Кубы и США.