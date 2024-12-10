Фидан заявил Блинкену, что Турция не позволит террористам воспользоваться ситуацией в Сирии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Сирии.
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Х.Фидан подчеркнул важность территориальной целостности и политического единства Сирии, заявив, что Турция ни в коем случае не позволит террористическим организациям воспользоваться ситуацией в этой стране.
Глава МИД Турции также отметил значимость поддержки международным сообществом сирийского народа в восстановлении инфраструктуры, что годами оставалось без внимания, и подчеркнул необходимость прилагать усилия для бесперебойной доставки гуманитарной помощи в Сирию.