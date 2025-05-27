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Фидан: Война в Украине была одним из основных вопросов повестки переговоров с Лавровым

Фидан: Война в Украине была одним из основных вопросов повестки переговоров с Лавровым Фидан: Война в Украине была одним из основных вопросов повестки переговоров с Лавровым
Другие страны
27 мая 2025 г. 14:26
Фидан: Война в Украине была одним из основных вопросов повестки переговоров с Лавровым

Урегулирование российско-украинского кризиса было одним из основных вопросов повестки переговоров в Москве.

Как передает Report, об этом глава МИД Турции Хакан Фидан заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Фидан выразил удовлетворение результатами переговоров Украины и РФ в Стамбуле, одним из которых стал недавний масштабный обмен пленными.

"Турция надеется на скорейшее достижение прекращение огня между сторонами, что станет шагом на пути урегулирования конфликта. Анкара также готова оказать всестороннюю поддержку процессу", - сказал он.

По словам министра, Турция также считает важным обеспечение безопасности в Черноморском регионе и продолжит контактировать с РФ в этом вопросе.

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Версия на азербайджанском языке Fidan: Ukraynada müharibə Lavrovla danışıqların gündəliyində əsas məsələlərdən biri olub

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