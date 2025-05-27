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Фидан внес ясность в вопрос, какие месседжи Эрдогана он передал Путину в Москве

Фидан внес ясность в вопрос, какие месседжи Эрдогана он передал Путину в Москве Фидан внес ясность в вопрос, какие месседжи Эрдогана он передал Путину в Москве
Другие страны
27 мая 2025 г. 14:50
Фидан внес ясность в вопрос, какие месседжи Эрдогана он передал Путину в Москве

Глава МИД Турции Хакан Фидан обнародовал некоторые детали переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

Как сообщает Report, ранее в Москве турецкий министр отметил, что передал президенту РФ важные месседжи от его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Мы обсудили моменты, которые важны для президента Эрдогана. В частности это российско-украинский конфликт. Мы считаем важным, чтобы переговоры между РФ и Украиной всегда были результативными", - сказал Фидан.

Он подчеркнул, что Турция и далее готова вносить посильный вклад в урегулирование конфликта.

По словам Фидана, детально обсуждался процесс строительства АЭС "Аккую", возникшие проблемы и пути их устранения, а также поставки российского газа в Турцию. Турецкий министр также назвал переговоры с Путиным крайне результативными.

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