Фидан: В ближайшие дни РФ и Украина смогут достичь компромисса относительно контактов

Фидан: В ближайшие дни РФ и Украина смогут достичь компромисса относительно контактов

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что в ближайшие дни стороны Россия и Украина смогут достичь компромисса относительно контактов об урегулировании.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Я думаю, что в ближайшие дни стороны достигнут компромисса и соберутся вместе. Сейчас есть проблема, которую необходимо урегулировать, а именно, как вы знаете, украинцы сначала требуют прекращения огня, а потом начала переговоров. Русские же сначала хотят переговоров, а потом уже прекращения огня. И в настоящее время ситуация находится в тупике. Обе стороны предпринимают попытки заручиться поддержкой Америки. И это нормальная ситуация", - заявил Фидан.

Турция готова внести любой вклад в урегулирование, особенно в качестве посредника и принимающей стороны для переговоров, подчеркнул министр.