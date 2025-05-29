Фидан: У России и Украины разные требования в вопросе прекращения огня

У России и Украины разные требования к реализации возможного режима прекращения огня и на данный момент их необходимо согласовать.

У России и Украины разные требования к реализации возможного режима прекращения огня и на данный момент их необходимо согласовать.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TRT, об этом глава МИД Турции Хакан Фидан сказал во время общения с журналистами, сопровождающими его в поезде на пути из Польши в Украину, куда он направляется с визитом.

"С началом переговорного процесса я вижу, что вопросы начинают приобретать более серьезную форму. Другими словами, обе стороны обычно хотят прекращения огня, никто не говорит, что они против этого. Такое было бы нелегко объяснить мировому общественному мнению. Но с другой стороны, у обеих сторон разные требования к прекращению огня. Эти требования необходимо согласовать. Для этого и существуют переговоры и посредничество. Пока эти требования согласовываются, они в какой-то степени вступают в противоречия друг с другом. Когда мы приведем это все в равновесие, можно будет предпринять более конкретные шаги для достижения прекращения огня", - сказал Фидан.

Министр пояснил, что российская сторона ставит вопрос о том, что если начнется 30-дневное прекращение огня, что она конкретно от этого получит. "Если, к примеру, через 30 дней возобновится война, зачем об этом договариваться. У РФ тут есть определенные условия. То есть вопрос о том, почему мы сейчас договариваемся о прекращении огня, конечно, является важным и законным. Эти условия на случай возобновления войны являются областью, открытой для переговоров", - отметил Фидан.

Он считает, что позиции украинцев и позиции россиян изначально далеки друг от друга, но благодаря посредничеству можно их сблизить. "Конечно, Америка также играет здесь важную роль. У президента США Дональда Трампа есть воля, он хочет видеть прекращение огня немедленно. На данный момент Украина и европейская сторона проявили гибкость в адаптации к американской позиции. Если Россия не сможет продемонстрировать тот же уровень адаптации и гибкости, она может фактически оказаться в невыгодном положении в глазах Америки", - полагает Фидан.