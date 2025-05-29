Фидан: Турция - идеальное место для проведения переговоров между РФ и Украиной

Стамбул является идеальным выбором для проведения переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта.

Стамбул является идеальным выбором для проведения переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TRT, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время общения с журналистами, сопровождающими его в поезде пути из Польши в Украину.

"Мы начали видеть позитивный процесс в деле урегулирования. Учитывая все аспекты, сторонам нужно место, чтобы сесть и договориться. Конечно, Турция на самом деле идеальный выбор для этого. Как вы знаете, российская сторона заявила об этом (об инициативе провести переговоры в Стамбуле 2 июня) сразу после моего визита в Москву. Это важное событие на данный момент", - отметил Фидан.

По его словам, у него намечены встречи с украинскими властями, в частности с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которых, как и ранее в России, они обсудят позицию Турции и взгляды на ситуацию все сторон, а также настоятельную необходимость прекращения огня.