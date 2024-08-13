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Глава МИД Турции: Сомали и Эфиопия достигли значительного сближения по ряду вопросов

Глава МИД Турции: Сомали и Эфиопия достигли значительного сближения по ряду вопросов Между Сомали и Эфиопией было достигнуто значительное сближение позиций по некоторым базовым принципам и конкретным элементам.
Другие страны
13 августа 2024 г. 20:30
Глава МИД Турции: Сомали и Эфиопия достигли значительного сближения по ряду вопросов

Между Сомали и Эфиопией достигнуто значительное сближение позиций по некоторым базовым принципам и конкретным элементам.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил по итогам второго раунда анкарского процесса, начавшегося 1 июля и проведенного между двумя странами при посредничестве Турции.

"Между сторонами произошло значительное сближение позиций по некоторым основным принципам и конкретным элементам. В этом отношении достигнут значительный прогресс. Мы снова встретимся в Анкаре 17 сентября для третьего раунда переговоров в надежде успешно завершить этот процесс", - отметил министр.

Фидан также добавил, что они рассмотрели гораздо более широкий круг тем по сравнению с первым раундом.

"Это позитивное развитие событий. У нас была возможность сосредоточиться на деталях и технических аспектах конкретных шагов, которые необходимо предпринять. Мы ожидаем, что премьер-министр Абий Ахмед Али и президент Хасан Шейх Махмуд продолжат свой конструктивный подход и сохранят решимость добиться успеха анкарского процесса", - сказал глава внешнеполитического ведомства Турции.

Главы МИД Сомали и Эфиопии Ахмед Моалим Фики и Тайе Ацке-Селассие 1 июля провели в Анкаре первый раунд переговоров об урегулировании спорных вопросов. Отношения между двумя странами обострились после того, как власти в Аддис-Абебе заключили соглашение об аренде морских портов с непризнанным Сомалилендом. В Могадишо назвали договор противозаконным и отозвали посла в Эфиопии.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN: Somali və Efiopiya bir sıra məsələlərdə əhəmiyyətli yaxınlaşma əldə edib

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