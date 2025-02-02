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Глава МИД Турции: Приоритетным для Сирии является восстановление энергетики

Глава МИД Турции: Приоритетным для Сирии является восстановление энергетики Глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров в Катаре назвал приоритетными задачами для новых властей Сирии восстановление энергетики страны и воздушного сообщения.
Другие страны
2 февраля 2025 г. 16:46
Глава МИД Турции: Приоритетным для Сирии является восстановление энергетики

Глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров в Катаре назвал приоритетными задачами для новых властей Сирии восстановление энергетики страны и воздушного сообщения.

Как передает Report, об этом он сказал на пресс-конференции с главой правительства, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Необходимо как можно скорее предпринять серьезные шаги, особенно в области энергетики и воздушного транспорта, которые необходимы для восстановления страны. Надеюсь, когда они будут реализованы, мы увидим, что в Сирии сразу же начнется другое развитие экономики. Важна также отмена международных санкций, введенных в отношении Сирии. Кроме того, важно, чтобы безопасность в Сирии была обеспечена на всей ее территории и все действующие в стране вооруженные группировки объединились под началом национальной армии", - заявил Фидан.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства, кроме того, назвал важным процессом для новых властей Сирии борьбу с терроризмом.

"Мы [Турция] внимательно следим за этим процессом. Мы не намерены мириться с продолжением терроризма в Сирии", - сказал Фидан, имея в виду действующие на севере соседней страны силы РКК.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN rəhbəri: Suriya üçün prioritet enerji təchizatının bərpasıdır

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