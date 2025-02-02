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Фидан: Прекращение огня в Газе должно быть постоянным

Фидан: Прекращение огня в Газе должно быть постоянным Прекращение огня в секторе Газа должно стать постоянным, а гуманитарная помощь доставляться в регион бесперебойно.
Другие страны
2 февраля 2025 г. 17:16
Фидан: Прекращение огня в Газе должно быть постоянным

Прекращение огня в секторе Газа должно стать постоянным, а гуманитарная помощь доставляться в регион бесперебойно.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров в Дохе с главой правительства, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, трансляция которых велась в соцсети X.

"Приоритетными для нас являются обеспечение постоянного прекращения огня в Газе и бесперебойная доставка в регион гуманитарной помощи. Мы видим, что время от времени возникают трудности с шагами, которые необходимо предпринять в этом направлении. Израиль должен как можно скорее отказаться от своей деструктивной позиции, а международному сообществу следует проявлять в этом вопросе чувствительность", - сказал турецкий министр, добавив, что Анкара координирует со странами региона, в том числе с Египтом, работу по доставке гумпомощи в Газу.

Фидан также заявил, что Турция категорически против идеи президента США Дональда Трампа о переселении оставшихся без жилья палестинцев из сектора Газа в другие страны. "Мы решительно против изгнания палестинского народа со своих земель. Это предложение демонстрирует безчеловечный подход", - сказал он.

Глава МИД Турции, кроме того, выразил надежду, что палестинская проблема будет решена на двухгосударственной основе. "В противном случае возобновление конфликтов будет приводить к нестабильности в нашем регионе", - отметил Фидан.

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Версия на азербайджанском языке Fidan: Qəzzada atəşkəs daimi olmalıdır

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