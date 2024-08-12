Фидан и Блинкен обсудили растущую напряженность в регионе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели в соцсети X.

"В ходе встречи, проведенной по инициативе противоположной стороны, обсуждался переговорный процесс между Израилем и ХАМАС, а также растущая напряженность в регионе. Наш министр отметил, что мученическая смерть главы политбюро ХАМАС Хании и продолжающиеся убийства палестинцев еще раз демонстрируют, что Израиль не стремится к установлению мира", - говорится в сообщении.

По словам Кечели, Фидан в беседе с Блинкеном заявил, что ХАМАС занял конструктивную позицию в данном вопросе и необходимо оказать давление на Израиль для того, чтобы добиться полного прекращения огня.

Также глава турецкого ведомства отметил, что растущая напряженность в регионе вызывает беспокойство, и Израиль должен воздерживаться от провокационных шагов, которые приведут к дальнейшей эскалации конфликта.