О нас

Фидан и Блинкен обсудили растущую напряженность в регионе

Фидан и Блинкен обсудили растущую напряженность в регионе Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Другие страны
12 августа 2024 г. 19:04
Фидан и Блинкен обсудили растущую напряженность в регионе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели в соцсети X.

"В ходе встречи, проведенной по инициативе противоположной стороны, обсуждался переговорный процесс между Израилем и ХАМАС, а также растущая напряженность в регионе. Наш министр отметил, что мученическая смерть главы политбюро ХАМАС Хании и продолжающиеся убийства палестинцев еще раз демонстрируют, что Израиль не стремится к установлению мира", - говорится в сообщении.

По словам Кечели, Фидан в беседе с Блинкеном заявил, что ХАМАС занял конструктивную позицию в данном вопросе и необходимо оказать давление на Израиль для того, чтобы добиться полного прекращения огня.

Также глава турецкого ведомства отметил, что растущая напряженность в регионе вызывает беспокойство, и Израиль должен воздерживаться от провокационных шагов, которые приведут к дальнейшей эскалации конфликта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fidan və Blinken bölgədə artan gərginliyi müzakirə edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев присутствовал на гала-концерте Вечер дружбы в Астане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев присутствовал на гала-концерте "Вечер дружбы" в Астане
8 августа 2024 г. 18:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi