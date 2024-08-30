Фидан: Активизация отношений Турции и ЕC отвечает общим интересам

Активизация отношений между Турцией и Евросоюзом будет отвечать интересам каждого.

Активизация отношений между Турцией и Евросоюзом будет отвечать интересам каждой из сторон.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

Он оценил приглашение Турции на заседание как "благоприятную тенденцию" и заявил, что в ходе встречи были подробно рассмотрены способы дальнейшего развития отношений между двумя сторонами, а также сотрудничество по глобальным и региональным вопросам.

"Сегодня почти все мои коллеги из стран ЕС подчеркнули необходимость углубления консультаций ЕС и Турции для выработки общей политики, а также важность диалога с Турцией во всех областях, особенно во внешней политике, вопросах безопасности и обороны. Они подчеркнули важную роль Турции в вопросах российско-украинской войны, конфликта в Газе, Сирии, Ираке, на Ближнем Востоке, в Африке и на Южном Кавказе", - сказал Х.Фидан.

Для этого, по его словам, в первую очередь необходимо снова задействовать установленные механизмы диалога, которые были приостановлены в 2019 году, в том числе в вопросе обновления соглашения о Таможенном союзе.