Фидан: Активизация отношений Турции и ЕC отвечает общим интересам

Активизация отношений между Турцией и Евросоюзом будет отвечать интересам каждой из сторон.
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Он оценил приглашение Турции на заседание как "благоприятную тенденцию" и заявил, что в ходе встречи были подробно рассмотрены способы дальнейшего развития отношений между двумя сторонами, а также сотрудничество по глобальным и региональным вопросам.
"Сегодня почти все мои коллеги из стран ЕС подчеркнули необходимость углубления консультаций ЕС и Турции для выработки общей политики, а также важность диалога с Турцией во всех областях, особенно во внешней политике, вопросах безопасности и обороны. Они подчеркнули важную роль Турции в вопросах российско-украинской войны, конфликта в Газе, Сирии, Ираке, на Ближнем Востоке, в Африке и на Южном Кавказе", - сказал Х.Фидан.
Для этого, по его словам, в первую очередь необходимо снова задействовать установленные механизмы диалога, которые были приостановлены в 2019 году, в том числе в вопросе обновления соглашения о Таможенном союзе.