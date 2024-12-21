О нас

Фицо: Зеленский предлагал €500 млн за поддержку членства Украины в НАТО

Фицо: Зеленский предлагал €500 млн за поддержку членства Украины в НАТО Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Владимир Зеленский предлагал ему в ходе переговоров в Брюсселе €500 млн из российских активов за поддержку членства Украины в НАТО.
Другие страны
21 декабря 2024 г. 02:37
Фицо: Зеленский предлагал €500 млн за поддержку членства Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Владимир Зеленский предлагал ему в ходе переговоров в Брюсселе €500 млн из российских активов за поддержку членства Украины в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС.

"Господин президент Зеленский в ходе переговоров вернулся к теме газа. Он спросил меня, голосовал бы я за членство Украины в НАТО, если бы он дал мне €500 млн из российских активов. Я, естественно, ответил ему: никогда", - сказал премьер журналистам.

Фицо считает получение Украиной приглашения к вступлению в НАТО полностью нереальным. Словацкий премьер неоднократно заявлял, что никогда не поддержит вступление Украины в альянс.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fitso: Zelenski Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünü dəstəkləmək üçün 500 milyon avro təklif edib

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
16 декабря 2024 г. 13:30
В двух районах Баку не будет газа
В двух районах Баку не будет газа
16 декабря 2024 г. 09:34
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
15 декабря 2024 г. 12:18
США ввели санкции против трех российских компаний
США ввели санкции против трех российских компаний
18 декабря 2024 г. 19:31
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
19 декабря 2024 г. 14:15
В Баку запущен новый автобусный маршрут
ФотоВ Баку запущен новый автобусный маршрут
15 декабря 2024 г. 10:56
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
19 декабря 2024 г. 12:12
В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
16 декабря 2024 г. 17:14
Синоптики предупредили о сильном ветре
Синоптики предупредили о сильном ветре
14 декабря 2024 г. 15:16
Власти Японии планируют бюджет на 2025 год в $735 млрд
Власти Японии планируют бюджет на 2025 год в $735 млрд
18 декабря 2024 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi