Фицо: Зеленский предлагал €500 млн за поддержку членства Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Владимир Зеленский предлагал ему в ходе переговоров в Брюсселе €500 млн из российских активов за поддержку членства Украины в НАТО.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Владимир Зеленский предлагал ему в ходе переговоров в Брюсселе €500 млн из российских активов за поддержку членства Украины в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС.

"Господин президент Зеленский в ходе переговоров вернулся к теме газа. Он спросил меня, голосовал бы я за членство Украины в НАТО, если бы он дал мне €500 млн из российских активов. Я, естественно, ответил ему: никогда", - сказал премьер журналистам.

Фицо считает получение Украиной приглашения к вступлению в НАТО полностью нереальным. Словацкий премьер неоднократно заявлял, что никогда не поддержит вступление Украины в альянс.