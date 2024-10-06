Фицо заявил, что Запад хочет продолжения конфликта в Украине

Западные страны хотят продолжения конфликта в Украине, чтобы ослабить Россию.
Как передает Report со ссылкой на портал Pravda, такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Запад желает войны в Украине", - сказал он.
Глава правительства считает, что конфликт при поддержке Запада продолжается с целью "поставить русских на колени".
Фицо последовательно высказывается за немедленное урегулирование конфликта в Украине.
Отмечается, что премьер настаивает на скорейшем перемирии и заключении мирного соглашения и выражает уверенность, что ситуацию нельзя разрешить военными средствами, а дальнейшая эскалация приведет лишь к многочисленным жертвам с обеих сторон.