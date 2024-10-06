О нас

Фицо заявил, что Запад хочет продолжения конфликта в Украине

Фицо заявил, что Запад хочет продолжения конфликта в Украине Западные страны хотят продолжения конфликта в Украине, чтобы ослабить Россию.
Другие страны
6 октября 2024 г. 16:54
Фицо заявил, что Запад хочет продолжения конфликта в Украине

Западные страны хотят продолжения конфликта в Украине, чтобы ослабить Россию.

Как передает Report со ссылкой на портал Pravda, такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Запад желает войны в Украине", - сказал он.

Глава правительства считает, что конфликт при поддержке Запада продолжается с целью "поставить русских на колени".

Фицо последовательно высказывается за немедленное урегулирование конфликта в Украине.

Отмечается, что премьер настаивает на скорейшем перемирии и заключении мирного соглашения и выражает уверенность, что ситуацию нельзя разрешить военными средствами, а дальнейшая эскалация приведет лишь к многочисленным жертвам с обеих сторон.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
2 октября 2024 г. 12:30
Футболист Реала Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
6 октября 2024 г. 09:21
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
1 октября 2024 г. 12:49
Микаил Джаббаров: Азербайджан выдвигает важные инициативы в рамках энергоперехода
Микаил Джаббаров: Азербайджан выдвигает важные инициативы в рамках энергоперехода
30 сентября 2024 г. 11:09
Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведслужбы
Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведслужбы
2 октября 2024 г. 03:20
Эрдоган: Турция может быть втянута в войну на Ближнем Востоке
Эрдоган: Турция может быть втянута в войну на Ближнем Востоке
1 октября 2024 г. 17:17
Гасанова: Азербайджан совместно с ООН активизирует участие молодежи в зеленой повестке
Гасанова: Азербайджан совместно с ООН активизирует участие молодежи в зеленой повестке
4 октября 2024 г. 13:36
Ильхам Алиев заложил фундамент комплекса по производству безалкогольных напитков в Джебраиле
ФотоИльхам Алиев заложил фундамент комплекса по производству безалкогольных напитков в Джебраиле
3 октября 2024 г. 18:26
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
6 октября 2024 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi