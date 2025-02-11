Фицо: Украина получает газ транзитом через Словакию

Украина получает газ транзитом через Словакию, его поставки осуществляют зарубежные фирмы.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер Словакии Роберт Фицо в соцсетях.
"Газ в Украину поступает через резервный трубопровод. Без этого газа Украина бы замерзла, но Словакия к этому не имеет отношения. Поставщиками являются зарубежные фирмы", - отметил он.
По его словам, Словакия имеет моральное право рассматривать варианты прекращения прокачивания иностранными компаниями газа в ежедневном объеме около 7,5 млн куб. м.
"Эти иностранные поставки из Европы в Украину еще более увеличивают давление на [повышение] цен газа", - полагает Фицо.