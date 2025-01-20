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Фицо: Турция может принять переговоры между Россией и Украиной

Фицо: Турция может принять переговоры между Россией и Украиной Турция готова выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной.
Другие страны
20 января 2025 г. 20:41
Фицо: Турция может принять переговоры между Россией и Украиной

Турция готова выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Фицо высоко оценил роль Турции в этих процессах, отметив, военного решения конфликта быть не может.

Эрдоган заявил о необходимости скорейшего урегулирования украинского конфликта.

"Мы едины в мнении о необходимости скорейшего обеспечения справедливого мира в Украине", - сказал турецкий лидер.

Отметим, что полномасштабная война между Россией и Украиной началась 24 февраля 2022 года. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что будет работать над скорейшим завершением войны. Украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что сделает все необходимое для окончания конфликта в текущем году.

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