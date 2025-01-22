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Фицо созвал экстренное заседание Совбеза в связи с угрозой свержения правительства

Фицо созвал экстренное заседание Совбеза в связи с угрозой свержения правительства Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созвал экстренное заседание Совбеза страны 23 января в связи с угрозой свержения правительства.
Другие страны
22 января 2025 г. 17:23
Фицо созвал экстренное заседание Совбеза в связи с угрозой свержения правительства

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созвал экстренное заседание Совбеза страны 23 января в связи с угрозой свержения правительства.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что в стране действует группа иностранных экспертов с целью свергнуть действующее правительство в стране.

"Модель, которая готовится, очень простая и опробованная во многих странах. Я могу подтвердить, что в Словакии есть группа экспертов, которая участвовала в событиях в Грузии и которая активно участвовала в майдане в Украине, эта группа финансируется из разных источников", - сказал он.

Фицо отметил, что в ходе обычных антиправительственные акций протеста могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или же попытки их оккупации для того, чтобы помешать работе государственных органов.

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