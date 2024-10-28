Фицо: Продолжаются попытки покушения на меня

Продолжаются попытки покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Продолжаются попытки покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью порталу Standard.

По его словам, вооруженный мужчина был задержан в начале октября на публичном мероприятии на перевале Дукла. Там отмечалось 80-летие Карпатско-Дуклинской военной операции, которая вошла в историю как крупнейшее и самое кровавое сражение Второй мировой войны на территории Словакии.

Отметим, что покушение на Фицо было совершено 15 мая в Гандлове на западе Словакии. Премьер получил несколько огнестрельных ранений и перенес ряд операций.