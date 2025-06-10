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Фицо призвал к изменению политической системы в Европе

Фицо призвал к изменению политической системы в Европе Узбекистан, КНР и Вьетнам избрали более эффективный путь экономического развития, чем Европа, которой необходима реформа политической системы.
Другие страны
10 июня 2025 г. 04:34
Фицо призвал к изменению политической системы в Европе

Узбекистан, КНР и Вьетнам избрали более эффективный путь экономического развития, чем Европа, которой необходима реформа политической системы.

Как передает Report со ссылкой на информагентство TASR, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе проходящего визита в Узбекистан.

"В Европе будет необходимо вести разговор о реформе политической системы, основанной на проведении свободных демократических выборов. Путь, который выбрали Узбекистан, Вьетнам или Китай, - путь чрезвычайно эффективного экономического развития. Страны, правительства которых сформированы из многих политических партий, не могут конкурировать с ними в долгосрочной перспективе", - сказал словацкий премьер.

Он высказался за снижение числа политических партий в Словакии. Такая мера, по его словам, пошла бы на пользу республике.

"Я призываю к изменению политической системы, чтобы она была более эффективной", - сказал премьер, говоря о Словакии и Европе.

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Версия на азербайджанском языке Slovakiyanın Baş naziri Avropada siyasi sistemin dəyişdirilməsinə çağırıb

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