Фицо призвал Евросоюз ужесточить миграционную политику

Евросоюз должен принять более жесткие и решительные меры в борьбе с нелегальной миграцией.

Евросоюз должен принять более жесткие и решительные меры в борьбе с нелегальной миграцией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, принимающий участие в заседании Евросовета.

"В ЕС [проблема нелегальной] миграции нуждается в более жестких и смелых решениях, - отметил он. - Время подтвердило нашу [Словакии] правоту, когда мы голосовали против введения в сообществе обязательных квот по распределению беженцев. Постоянно утверждаю, что нам необходимо защищать внешние границы зоны Шенгенского соглашения и сосредоточить свое внимание [на взаимодействии] со странами исхода беженцев".

Фицо заявил, что перед началом заседания Евросовета состоялась неформальная встреча руководителей государств - членов ЕС, выступающих за ужесточение миграционной политики сообщества. В ней, кроме него, приняли участие лидеры Австрии, Венгрии, Греции, Дании, Кипра, Нидерландов, Польши и Чехии. Присутствовала также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.