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Фицо принял приглашение Путина приехать на 9 Мая в Москву

Фицо принял приглашение Путина приехать на 9 Мая в Москву Премьер-министр Словакии Роберт Фицо официально принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Другие страны
27 ноября 2024 г. 15:06
Фицо принял приглашение Путина приехать на 9 Мая в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо официально принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает Report, об этом глава словацкого правительства написал на своей странице в Facebook.

"С большим интересом отношусь к участию в официальном праздновании Дня Победы над фашизмом, которое состоится 9 мая 2025 года в Москве. С благодарностью принимаю официальное приглашение президента России Владимира Путина присоединиться к этим значимым торжествам", - написал он.

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