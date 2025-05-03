Фицо и Вучич отложили визиты и рабочие мероприятия по состоянию здоровья

Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменили рабочие визиты и мероприятия из-за проблем со здоровьем.

Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменили рабочие визиты и мероприятия из-за проблем со здоровьем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили сербские и словацкие СМИ.

По данным агентства Tanjug, Вучичу внезапно стало плохо во время визита в США и он досрочно его завершил. После обследования он принял решение вернуться в Сербию. Сербский лидер остается в военном госпитале.

Фицо также отменил свою рабочую программу в последний момент. По данным портала Tvnoviny, причиной стали возникшие после покушения серьезные проблемы со здоровьем. Словацкому премьеру пришлось, в частности, отказаться от участия в торжествах в честь 1 мая. Премьер также не стал участвовать в телепрограмме с экс-президентом Чехии Милошем Земаном. О причинах изменений в программе главы правительства официальные источники не информируют.