Фицо и Вучич договорились вместе посетить Москву в мае 2025 года

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич вместе посетят Москву в мае следующего года.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич вместе посетят Москву в мае следующего года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом Фицо заявил на совместной пресс-конференции с Вучичем.

"Мы договорились, что в мае вместе поедем в Москву", - сказал он.

Премьер Словакии отметил, что вместе с президентом Сербии они придерживаются одного мнения о необходимости уважать страны, которые внесли вклад в освобождение от фашизма их стран в конце Второй мировой войны.