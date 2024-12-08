Фицо: ЕС может развалиться за полгода

Евросоюз может распасться за полгода из-за эгоизма таких крупных государств-членов, как Франция и Германия.

Евросоюз может распасться за полгода из-за эгоизма таких крупных государств-членов, как Франция и Германия.

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире общественного вещателя STVR.

"Не будем удивляться тому, что может произойти с Евросоюзом <…> опасаюсь, что негативные изменения произойдут во имя эгоистических национальных целей этих крупных стран сообщества, - сказал премьер. - ЕС может рассыпаться за полгода как карточный домик".

Крупные страны Евросоюза, по его словам, продвигают в объединении свои интересы в ущерб общим. Фицо прогнозирует тяжелые времена и отсутствие стабильности. Глава правительства Словакии считает, что ЕС должен уважать итоги выборов в суверенных странах, если на них победили политические силы, курс которых расходится с представлениями сообщества.

"Я буду очень жестко отстаивать в ЕС национальные интересы Словакии", - сказал Фицо. По его словам, он готов наложить вето на предложения, которые будут выноситься на утверждение Европейского совета, если они могут навредить Словакии.