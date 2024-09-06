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Фицо: Действия оппозиции могут привести к повторению инцидента с покушением

Фицо: Действия оппозиции могут привести к повторению инцидента с покушением Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что действия оппозиции и некоторых СМИ могут привести к повторению инцидента, когда на него было совершено покушение.
Другие страны
6 сентября 2024 г. 15:01
Фицо: Действия оппозиции могут привести к повторению инцидента с покушением

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что действия оппозиции и некоторых СМИ могут привести к повторению инцидента, когда на него было совершено покушение.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом Фицо журналистам в ходе рабочего визита в словацкий город Гандлова, где ранее в него стреляли.

"У меня травма, но не от того покушения, а от оппозиции и некоторых СМИ из-за того, что они делают. Они создают атмосферу, которая может привести к повторению подобной истории, этого я боюсь больше всего", - отметил он.

В августе две оппозиционные партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") и Sloboda a Solidarita (SaS, "Свобода и солидарность") организовали в Братиславе акцию протеста, где приняли учстие порядка 18 тыс. человек. Митинг был направлен главным образом против действий министра культуры Словакии Мартины Шимковичовой, с кадровой политикой которой не согласна оппозиция. МВД Словакии после этого усилило охрану Шимковичовой.

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