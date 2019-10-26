Fiat Chrysler of America отзывает 107 тыс. пикапов в США

Корпорация Fiat Chrysler of America объявила в пятницу о добровольном отзыве для устранения неполадок 107898 автомашин в США.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

В уведомлении, размещенном на сайте компании, указывается, что причиной отзыва стала возможность образования микроскопических трещин в системе охлаждения, что может приводить к возгоранию двигателя.

"Нынешний отзыв распространяется на пикапы Ram-1500 с дизельным двигателем 2014-2019 модельных годов, - указывается в уведомлении.

Корпорация планирует осуществить также отзыв 50159 машин этой марки в Канаде и еще 1730 машин - в других странах мира.