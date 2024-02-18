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Февраль 2024 года может стать самым жарким в истории

Февраль 2024 года может стать самым жарким в истории Февраль 2024 года готовится стать самым жарким в истории наблюдений, побив максимальное количество температурных рекордов на суше и в океанах по всему миру.
Другие страны
18 февраля 2024 г. 08:02
Февраль 2024 года может стать самым жарким в истории

Февраль 2024 года готовится стать самым жарким в истории наблюдений, побив максимальное количество температурных рекордов на суше и в океанах по всему миру.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на нескольких ученых.

По словам климатолога Максимилиано Эрреры, в первой половине текущего месяца в 140 странах мира были побиты ежемесячные рекорды жары.

Так, с 5 по 11 февраля в Южной Африке, Саудовской Аравии, Таиланде, Индонезии, Казахстане, Колумбии, Японии, Северной Корее, на Мальдивах и в Белизе станции мониторинга зарегистрировали исторические температурные максимумы.

Эррера отметил, что в Марокко в один из дней февраля 12 метеостанций зафиксировали температуру 33,9°C, что не только стало самым высоким показателем для любого зимнего месяца, но и оказалось на 5 °C выше средней температуры в июле. Ученый назвал этот и другие всплески "полным безумием".

Высокая температура наблюдается и на поверхности океана. По словам специалиста по ураганам Майкла Лоури, в Атлантике в середине февраля вода оказалось такой же теплой, как и в средине июля. Эксперт добавил, что ситуация невероятная.

Исследователи сходятся во мнениях, что аномальная жара обусловлена сильным проявлением климатического феномена Эль-Ниньо. Кроме того, свою роль играют выбросы парниковых газов, ослабление пассатов, колебание циркуляции течений в Северной Атлантике и даже сокращение аэрозольного загрязнения воздуха, из-за чего большая часть мирового океана подвергается интенсивному воздействию солнца.

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