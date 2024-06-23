О нас

Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании "Формулы-1"

Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании "Формулы-1" Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Другие страны
23 июня 2024 г. 18:56
Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании Формулы-1

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как передает Report, соревнования проходят на автодроме "Барселона-Каталунья".

Второе место занял британский гонщик "Макларена" Ландо Норрис. Третьим стал британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес".

Ферстаппен в четвертый раз победил на трассе в Барселоне, ранее нидерландец выигрывал Гран-при Испании в 2016, 2022 и 2023 годах. Ферстаппен лидирует в чемпионате с 219 очками, вторым идет Норрис (150 очков), третьим - пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако (148). В Кубке конструкторов лидерство сохраняет "Ред Булл" (330 очков), второе место занимает "Феррари" (270), третье - "Макларен" (237).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
20 июня 2024 г. 11:15
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
21 июня 2024 г. 16:45
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
22 июня 2024 г. 09:55
Пожар в многоэтажном здании в Астане локализован
ВидеоПожар в многоэтажном здании в Астане локализован
22 июня 2024 г. 17:24
В США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
ФотоВ США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
20 июня 2024 г. 10:30
Делегация Казахстана посетила Управление военной полиции министерства обороны
ФотоДелегация Казахстана посетила Управление военной полиции министерства обороны
21 июня 2024 г. 16:25
Азербайджан, Иран и Россия обсудили расширение сотрудничества в области грузоперевозок
Азербайджан, Иран и Россия обсудили расширение сотрудничества в области грузоперевозок
21 июня 2024 г. 16:33
БИГ продолжает информировать мировое сообщество о реальной ситуации в колонизированных регионах
ФотоБИГ продолжает информировать мировое сообщество о реальной ситуации в колонизированных регионах
20 июня 2024 г. 22:06
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
22 июня 2024 г. 13:46
ЕВРО-2024: Сборная Бельгии уверенно обыграла Румынию в матче второго тура
ЕВРО-2024: Сборная Бельгии уверенно обыграла Румынию в матче второго тура
23 июня 2024 г. 01:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi