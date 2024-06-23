Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как передает Report , соревнования проходят на автодроме "Барселона-Каталунья".

Второе место занял британский гонщик "Макларена" Ландо Норрис. Третьим стал британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес".

Ферстаппен в четвертый раз победил на трассе в Барселоне, ранее нидерландец выигрывал Гран-при Испании в 2016, 2022 и 2023 годах. Ферстаппен лидирует в чемпионате с 219 очками, вторым идет Норрис (150 очков), третьим - пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако (148). В Кубке конструкторов лидерство сохраняет "Ред Булл" (330 очков), второе место занимает "Феррари" (270), третье - "Макларен" (237).