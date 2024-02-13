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Фермеры в Индии подготовились к протестам в Нью-Дели на протяжении шести месяцев

Фермеры в Индии подготовились к протестам в Нью-Дели на протяжении шести месяцев Протестующие в Индии фермеры подготовились к полугодовому протесту в индийской столице.
Другие страны
13 февраля 2024 г. 21:06
Фермеры в Индии подготовились к протестам в Нью-Дели на протяжении шести месяцев

Протестующие в Индии фермеры подготовились к полугодовому протесту в индийской столице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал India Today.

Согласно отчету спецслужб, имеющемуся в распоряжении издания, только из Пенджаба для протеста фермеров было мобилизовано 1 500 тракторов и 500 автомобилей. Эти машины были загружены продовольствием, пайками и материально-техническими средствами на шесть месяцев.

Ранее во вторник силовые структуры не позволили протестующим фермерам проехать на тракторах в Нью-Дели. Полиция использовала водометы и слезоточивый газ против людей, которые пытались форсировать заранее установленные на основных ведущих в Нью-Дели магистралях заграждения.

Вечером организаторы акции приняли решение приостановить штурм, но обещали вернуться утром.

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