Фермеры в Индии блокируют движение на автомагистралях и железных дорогах

Представители сельскохозяйственной сферы Индии продолжают протесты, блокируя движение во многих районах страны.

Представители сельскохозяйственной сферы Индии продолжают протесты, блокируя движение во многих районах страны.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство Associated Press.

В знак протеста фермеры в северных штатах Пенджаб и Харьяна разместились на железнодорожных путях и трассах. В некоторых частях Харьяны отключен интернет, стражи порядка при помощи беспилотников распылили слезоточивый газ для разгона протестующих.

Ряд встреч между представителями протестного движения фермеров и кабинета министров на этой неделе не дал существенных результатов, и потому протестные акции не утихают, отмечается в сообщении.

Глава Минсельхоза Индии Арджун Мунда встретился накануне с лидерами демонстрантов, он назвал переговоры положительными, а также сообщил о намеченной на воскресенье новой встрече. "Мы думаем, что мы мирно найдем решение вместе", - сказал Мунда.

Акции протеста фермеров начались в Индии на этой неделе. Представители сельскохозяйственной отрасли Индии требуют от правительства мер поддержки, в частности установления для всей агропродукции минимальной цены, ниже которой нельзя будет ее продавать.