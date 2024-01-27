Фермеры продолжают блокировать автодороги во Франции

Около 700 французских фермеров продолжают блокировать некоторые автотрассы республики, требуя таким образом увеличения мер государственной поддержки.
Как передает Report со ссылкой на телеканал BFMTV, автодороги страны заблокированы в 38 местах.
Так, автотрассы были перекрыты в 113 точках, при этом в протестах участвовало около 17,5 тыс. аграриев.
Массовые демонстрации фермеров проходят во Франции на фоне недовольства представителей отрасли падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и за менее жесткое регулирование сельского хозяйства.
В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.