О нас

Фермеры продолжают блокировать автодороги во Франции

Фермеры продолжают блокировать автодороги во Франции Около 700 французских фермеров продолжают блокировать некоторые автотрассы республики, требуя таким образом увеличения мер государственной поддержки.
Другие страны
27 января 2024 г. 22:22
Фермеры продолжают блокировать автодороги во Франции

Около 700 французских фермеров продолжают блокировать некоторые автотрассы республики, требуя таким образом увеличения мер государственной поддержки.

Как передает Report со ссылкой на телеканал BFMTV, автодороги страны заблокированы в 38 местах.

Так, автотрассы были перекрыты в 113 точках, при этом в протестах участвовало около 17,5 тыс. аграриев.

Массовые демонстрации фермеров проходят во Франции на фоне недовольства представителей отрасли падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и за менее жесткое регулирование сельского хозяйства.

В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransada fermerlər yolları bağlamağa davam edir

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Van İ: Tayvan məsələsi Çin – ABŞ münasibətləri üçün əsas çağırışa çevrilib
Van İ: Tayvan məsələsi Çin – ABŞ münasibətləri üçün əsas çağırışa çevrilib
27 Yanvar , 2024 18:46
Ukrayna və Litva birgə PUA istehsal etməyi planlaşdırır
Ukrayna və Litva birgə PUA istehsal etməyi planlaşdırır
27 Yanvar , 2024 17:24
Çində zəlzələ olub
Çində zəlzələ olub
27 Yanvar , 2024 15:30
İsrail səfirliyi: Qarşımızda antisemitizmlə mübarizə öhdəliyi olmalıdır
İsrail səfirliyi: "Qarşımızda antisemitizmlə mübarizə öhdəliyi olmalıdır"
27 Yanvar , 2024 15:12
Xersonda silsilə partlayışlar baş verib
Xersonda silsilə partlayışlar baş verib
27 Yanvar , 2024 15:02
BMT-nin ali komissarı: “ABŞ-də azot qazı ilə edam qəddarlıqdır”
BMT-nin ali komissarı: “ABŞ-də azot qazı ilə edam qəddarlıqdır”
27 Yanvar , 2024 13:39
ABŞ Ədliyyə Nazirliyi Vaşinqtonda cinayətlərin artması ilə əlaqədar tədbir görmək niyyətindədir
ABŞ Ədliyyə Nazirliyi Vaşinqtonda cinayətlərin artması ilə əlaqədar tədbir görmək niyyətindədir
27 Yanvar , 2024 11:16
Qvatemalada zəlzələ olub
Qvatemalada zəlzələ olub
27 Yanvar , 2024 10:35
İsrail İordan çayının qərb sahilində reydlər keçirib
İsrail İordan çayının qərb sahilində reydlər keçirib
27 Yanvar , 2024 10:05
BMT Baş katibi: Holokost faciəsi unudulmayacaq
BMT Baş katibi: "Holokost faciəsi unudulmayacaq"
27 Yanvar , 2024 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi