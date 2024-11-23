Фермеры Польши заблокировали КПП на границе с Украиной

Польские фермеры заблокировали движение через пункт пропуска на границе с Украиной.

Польские фермеры заблокировали движение через пункт пропуска на границе с Украиной.

Как передает Report, об этом сообщила Львовская таможня в соцсетях.

"На пункте пропуска "Шегини-Медика" с польской стороны началась акция протеста", - говорится в сообщении.

В таможне уточнили, что 30 человек передвигаются по переходу, блокируя движение транспорта.

Организаторы блокады объяснили, что фермеры протестуют по нескольким причинам - прекращение поставок в страну дешевого украинского зерна, снижение сельскохозяйственного налога. Кроме того, они обеспокоены подписанием ЕС о свободной торговле со странами Южной Америки.

В октябре погранслужба Украины предупреждала, что польские фермеры собираются возобновить акцию протеста у КПП, которые продлятся до 31 декабря текущего года.