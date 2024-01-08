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Фермеры начали забастовку по всей Германии против мер правительства по бюджету

Фермеры начали забастовку по всей Германии против мер правительства по бюджету Германские фермеры с понедельника начали забастовку по всей стране и в качестве протеста против экономических мер правительства заблокировали своими тракторами ряд автобанов.
Другие страны
8 января 2024 г. 13:28
Фермеры начали забастовку по всей Германии против мер правительства по бюджету

Германские фермеры с понедельника начали забастовку по всей стране и в качестве протеста против экономических мер правительства заблокировали своими тракторами ряд автобанов.

Как передает Report, об этом сообщают местные отделения полиции в соцсети "X".

В рамках согласованного с правоохранителями протеста фермеры заблокировали тракторами выезды и сами автобаны в федеральных землях Саксонии и Мекленбург - Передней Померании.

Протесты проходят практически во всех федеральных землях. В результате действий фермеров оказались отрезанными Коттбус и район Бранденбурга-ан-дер-Хафель, сообщает полиция федеральной земли Бранденбург.

По сообщениям баварской полиции, на данный момент правоохранители сопровождают около 5 500 направляющихся в Мюнхен из различных частей Баварии тракторов.

В Берлине в результате скопления нескольких сот тракторов недоступна одна из центральных улиц перед Бранденбургскими Воротами. Фермеры планируют в полдень начать демонстрацию, на которую соберется свыше 300 тракторов.

В декабре правительство Германии на фоне бюджетного кризиса анонсировало планы по отмене субсидий на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 млн евро. Также планируется отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве, что позволит сэкономить бюджету еще 480 млн евро.

После оглашения данных планов по всей Германии состоялись многочисленные протесты фермеров.

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Версия на английском языке German farmers blockade roads to protest subsidy cuts
Версия на азербайджанском языке Almaniyada fermerlər hökumətin büdcə tədbirlərinə qarşı tətil keçirirlər

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