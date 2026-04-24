Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕС
- 24 апреля, 2026
- 21:49
Глава албанского МИД Ферит Ходжа обсудил с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос вступление Албании в Европейский союз (ЕС).
Как сообщает балканское бюро Report, об этом министр написал на своей странице в Х.
Согласно информации, обсуждения состоялись в ходе встречи на полях 11-го Дельфийского экономического форума в Греции.
Ф. Ходжа отметил, что желаемый результат требует непрерывной работы и постоянной энергии как от Албании, так и от европейских партнеров.
"Обсудили множество вопросов, которые важны для непрерывного продвижения процесса", – заявил глава МИД.
