Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕС

Глава албанского МИД Ферит Ходжа обсудил с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос вступление Албании в Европейский союз (ЕС).

Как сообщает балканское бюро Report, об этом министр написал на своей странице в Х.

Согласно информации, обсуждения состоялись в ходе встречи на полях 11-го Дельфийского экономического форума в Греции.

Ф. Ходжа отметил, что желаемый результат требует непрерывной работы и постоянной энергии как от Албании, так и от европейских партнеров.

"Обсудили множество вопросов, которые важны для непрерывного продвижения процесса", – заявил глава МИД.