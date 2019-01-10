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    Феликс Чисикеди победил на президентских выборах в ДР Конго

    Победу на президентских выборах в Демократической Республике Конго (ДРК) одержал Феликс Чисикеди

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Победу на президентских выборах в Демократической Республике Конго (ДРК) одержал Феликс Чисикеди.

    Как передаёт Report, об этом сообщает Associated Press.

    Вторым стал Мартен Файюлу, который возглавляет несколько оппозиционных коалиций.

    Отметим, что из-за технических проблем выборы состоялись 30 декабря, а не 23-го, как было запланировано.

    Ранее сообщалось, что жертвами эпидемии лихорадки Эбола в ДРК стали 198 человек.

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