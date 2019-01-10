Феликс Чисикеди победил на президентских выборах в ДР Конго

https://report.az/storage/news/1ba68fcce0f53b37f41f8ba0adcac2b6/cf6959a0-f401-4aef-b054-c137a6000db8_292.jpg
Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Победу на президентских выборах в Демократической Республике Конго (ДРК) одержал Феликс Чисикеди.
Как передаёт Report, об этом сообщает Associated Press.
Вторым стал Мартен Файюлу, который возглавляет несколько оппозиционных коалиций.
Отметим, что из-за технических проблем выборы состоялись 30 декабря, а не 23-го, как было запланировано.
Ранее сообщалось, что жертвами эпидемии лихорадки Эбола в ДРК стали 198 человек.
News DepartmentАвтор новости