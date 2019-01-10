Феликс Чисикеди победил на президентских выборах в ДР Конго

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Победу на президентских выборах в Демократической Республике Конго (ДРК) одержал Феликс Чисикеди.

Как передаёт Report, об этом сообщает Associated Press.

Вторым стал Мартен Файюлу, который возглавляет несколько оппозиционных коалиций.

Отметим, что из-за технических проблем выборы состоялись 30 декабря, а не 23-го, как было запланировано.

Ранее сообщалось, что жертвами эпидемии лихорадки Эбола в ДРК стали 198 человек.