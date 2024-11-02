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Фейковый парад на Хэллоуин в Дублине: как ИИ обманул тысячи людей

Фейковый парад на Хэллоуин в Дублине: как ИИ обманул тысячи людей Тысячи жителей Дублина заполонили улицы города в ожидании несуществующего Хэллоуинского парада.
Другие страны
2 ноября 2024 г. 09:55
Фейковый парад на Хэллоуин в Дублине: как ИИ обманул тысячи людей

Тысячи жителей Дублина заполонили улицы города в ожидании несуществующего Хэллоуинского парада.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, о предстоящем параде сообщил сайт My Spirit Halloween, привлекший толпы дублинцев, собравшихся вдоль маршрута от Парнелл-сквер до Темпл-Бар на мероприятие, якобы организованное художественным ансамблем Macnas из Голуэя. И только после прибытия поклонников Хэллоуина стало ясно, что сайт полностью выдумал этот парад.

My Spirit Halloween - это пакистанский сайт, создающий новости с помощью искусственного интеллекта. Когда сайт сгенерировал фиктивный парад, информация через поисковую оптимизацию (SEO) попала на множество новостных и социальных медиа-сайтов.

Многие люди пришли в костюмах, чтобы насладиться несуществующим событием, и Гарда, ирландской полиции, пришлось разгонять собравшихся. "Обратите внимание, что вопреки распространяемой в Интернете информации, в центре Дублина не запланировано никакого Хэллоуинского парада", - сообщила официальная страница Гарды в социальных сетях.

Толпа была настолько огромной, что трамвайная сеть Luas, проходящая через центр Дублина, столкнулась со сбоями на двух линиях, из-за чего красная и зеленая ветки не работали в течение получаса.

Хотя для многих ирландских поклонников Хэллоуина, введенных в заблуждение вымышленным парадом, это в основном забавный инцидент, он является тревожным свидетельством того, насколько мощной может быть дезинформация.

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