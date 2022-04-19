Федеральный суд в США отменил ношение масок в общественном транспорте

Федеральный окружной суд Флориды постановил в понедельник, что продление требования американской администрации о ношении масок в общественном транспорте для предотвращения распространения коронавируса незаконнно, и отменил его.

Федеральный окружной суд Флориды постановил в понедельник, что продление требования американской администрации о ношении масок в общественном транспорте для предотвращения распространения коронавируса незаконнно, и отменил его.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

На прошлой неделе Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) в очередной раз продлили обязательное ношение защитных масок до 3 мая, обосновав свое решение тем, что властям нужно больше времени, чтобы однозначно судить о динамике заболеваемости ковидом в стране. В ответ на это несколько физических лиц и некоммерческих организаций подали иск, после рассмотрения которого окружной судья Кэтрин Майзел пришла к выводу, что настолько масштабное требование американского правительства должно было пройти через одобрение Конгресса США, а аргументация медрегулятора недостаточна, чтобы считать продление масочного режима оправданным. "Так как наша система не позволяет агентствам обходить закон,... суд объявляет масочный режим (на транспорте) незаконным и отменяет его", - приводит агентство выдержку из решения суда.

В администрации президента Джо Байдена заявили, что пока не будут противодействовать выполнению решения суда. "Агентства изучает решение и оценивают дальнейшие шаги. Пока что решение суда означает, что требование ЦКПЗ о ношении масок в общественном транспорте в настоящее время недействительно", - приводит телеканал CNN слова представителя Белого дома.

Некоторые американские авиакомпании уже объявили, что отменяют требование о ношении масок в ходе полетов. "Больше не требуется носить маски на всех внутренних и на некоторых зарубежных рейсах... Выбор за вами", - написала пресс-служба United Airlines в социальной сети Twitter.