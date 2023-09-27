Федеральные власти США подали в суд на Amazon

Федеральная комиссия США по торговле и генеральные прокуроры 17 американских штатов подали в суд на корпорацию Amazon, обвинив ее в монополизме.

Федеральная комиссия США по торговле и генеральные прокуроры 17 американских штатов подали в суд на корпорацию Amazon, обвинив ее в монополизме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Иск подан в Западном округе штата Вашингтон.

"Как утверждается в иске, Amazon нарушает закон не потому, что является большой компанией, а проводя политику, не позволяющую имеющимся конкурентам расти, появляться новым конкурентам", - говорится в пресс-релизе комиссии.

В нем выражается мнение, что действия Amazon приводят к "взвинчиванию цен, снижению качества, удушению инноваций для потребителей и бизнеса".

В июне комиссия подала в суд на Amazon в связи с ее программой подписки Prime.