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Федеральные власти США подали в суд на Amazon

Федеральные власти США подали в суд на Amazon Федеральная комиссия США по торговле и генеральные прокуроры 17 американских штатов подали в суд на корпорацию Amazon, обвинив ее в монополизме.
Другие страны
27 сентября 2023 г. 01:36
Федеральные власти США подали в суд на Amazon

Федеральная комиссия США по торговле и генеральные прокуроры 17 американских штатов подали в суд на корпорацию Amazon, обвинив ее в монополизме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Иск подан в Западном округе штата Вашингтон.

"Как утверждается в иске, Amazon нарушает закон не потому, что является большой компанией, а проводя политику, не позволяющую имеющимся конкурентам расти, появляться новым конкурентам", - говорится в пресс-релизе комиссии.

В нем выражается мнение, что действия Amazon приводят к "взвинчиванию цен, снижению качества, удушению инноваций для потребителей и бизнеса".

В июне комиссия подала в суд на Amazon в связи с ее программой подписки Prime.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın 17 ştatı “Amazon”u monopoliyaya görə məhkəməyə verib

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