Федеральное правительство США приостановило работу

Cенат США (верхняя палата конгресса) не успел принять законопроект о краткосрочном финансировании федерального правительства до полуночи (09:00 Баку).

Cенат США (верхняя палата конгресса) не успел принять законопроект о краткосрочном финансировании федерального правительства до полуночи (09:00 Баку).

Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на американские СМИ.

"В связи с этим федеральное правительство временно приостанавливает работу", - говорится в информации.

В ней отмечается, что если сенат примет билль, одобренный ранее палатой представителей (нижняя палата конгресса), приостановка, скорее всего, не вызовет "особых проблем".

Вследствие шатдауна порядка 3,5 млн госслужащих и работников федеральных учреждений останутся без зарплаты в праздничный период. Причем некоторые из них — например, сотрудники транспортной безопасности, авиадиспетчеры, пограничники, военнослужащие и гражданские сотрудники Пентагона — будут вынуждены продолжить работать.