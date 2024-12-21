Федеральное правительство США приостановило работу

Cенат США (верхняя палата конгресса) не успел принять законопроект о краткосрочном финансировании федерального правительства до полуночи (09:00 Баку).
Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на американские СМИ.
"В связи с этим федеральное правительство временно приостанавливает работу", - говорится в информации.
В ней отмечается, что если сенат примет билль, одобренный ранее палатой представителей (нижняя палата конгресса), приостановка, скорее всего, не вызовет "особых проблем".
Вследствие шатдауна порядка 3,5 млн госслужащих и работников федеральных учреждений останутся без зарплаты в праздничный период. Причем некоторые из них — например, сотрудники транспортной безопасности, авиадиспетчеры, пограничники, военнослужащие и гражданские сотрудники Пентагона — будут вынуждены продолжить работать.