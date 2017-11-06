Федеральный суд Ирака: В Конституции нет статьи, допускающей отделение какого-либо региона

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Федеральный суд Ирака исключил выход курдской автономии из состава арабской страны после проведенного в Иракском Курдистане референдума о независимости. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Sumaria.

Суд подтвердил, что в основном законе республики нет статьи, допускающей отделение какого-либо региона.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила спустя два дня, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение от Ирака. Плебисцит состоялся вопреки протестам Багдада и решения Высшего суда о неконституционности действий региональных властей.