 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Федеральный президент Германии принял решение отказаться выставлять свою кандидатуру на второй срок

    Данный шаг обусловлен возрастом и проблемами со здоровьем нынешнего президента

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Федеральный президент Германии Йоахим Гаук принял решение отказаться выставлять свою кандидатуру на второй срок.

    Как сообщает Report со ссылкой на газету Bild, 76-летний Гаук в ближайший понедельник проведет встречу "с глазу на глаз" с Ангелой Меркель и сообщит ей о причинах своего решения. Во вторник он объявит о нем общественности. 

    Bild отмечает, что данный шаг обусловлен возрастом и проблемами со здоровьем нынешнего президента.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi