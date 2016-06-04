Федеральный президент Германии принял решение отказаться выставлять свою кандидатуру на второй срок

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Федеральный президент Германии Йоахим Гаук принял решение отказаться выставлять свою кандидатуру на второй срок.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Bild, 76-летний Гаук в ближайший понедельник проведет встречу "с глазу на глаз" с Ангелой Меркель и сообщит ей о причинах своего решения. Во вторник он объявит о нем общественности.

Bild отмечает, что данный шаг обусловлен возрастом и проблемами со здоровьем нынешнего президента.