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ФБР завершило расследование инцидента на мосту в США

ФБР завершило расследование инцидента на мосту в США Федеральное бюро расследований (ФБР) завершило расследование по инциденту с автомобилем на Радужном мосту на границе Соединенных Штатов и Канады, произошедшее квалифицировано как ДТП, дело передано местной полиции.
Другие страны
23 ноября 2023 г. 07:09
ФБР завершило расследование инцидента на мосту в США

Федеральное бюро расследований (ФБР) завершило расследование по инциденту с автомобилем на Радужном мосту на границе Соединенных Штатов и Канады, произошедшее квалифицировано как ДТП, дело передано местной полиции.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба ведомства.

"Отделение ФБР в Буффало завершило расследование на Радужном мосту. Осмотр места происшествия показал отсутствие взрывчатых материалов, связи с терроризмом не выявлено. Дело передано полиции Ниагара-Фоллс как дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).

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