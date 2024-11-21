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ФБР задержало планировавшего взорвать Нью-Йоркскую биржу

ФБР задержало планировавшего взорвать Нью-Йоркскую биржу Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало 30-летнего жителя штата Флорида, который планировал на этой неделе взорвать здание Нью-Йоркской фондовой биржи.
Другие страны
21 ноября 2024 г. 10:38
ФБР задержало планировавшего взорвать Нью-Йоркскую биржу

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало 30-летнего жителя штата Флорида, который планировал на этой неделе взорвать здание Нью-Йоркской фондовой биржи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CBS News.

По его информации, спецслужбы начали расследование после того, как в феврале получили информацию о наличии у мужчины, которого зовут Харун Абдель Малик Янир, инструкций по изготовлению взрывных устройств.

В результате расследования удалось выяснить, что он собирал информацию о здании, закупал детали для взрывного устройства и планировал взорвать биржу для "перезагрузки правительства Соединенных Штатов".

На прошлой неделе, по информации ФБР, задержанный сделал аудиозапись, в которой пояснил причины планировавшегося нападения и заявил, что "чувствует себя [экс-главарем террористической организации "Аль-Каида" Усамой] бен Ладеном". Ранее он намеревался присоединиться к террористической группировке "Исламское государство", но решил этого не делать, поскольку, по его мнению, ИГ в конечном итоге не добьется успеха в достижении поставленных целей".

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