ФБР задержало одного из самых разыскиваемых преступников в США

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Сотрудникам американского ФБР удалось задержать одного из десяти самых разыскиваемых преступников в списке ведомства, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Малох Джекори Мейсон (Myloh Jaqory Mason) находился в розыске в связи с двумя ограблениями банков и стрельбой в Денвере. Преступления с его участием были совершены в сентябре и ноябре.

По данным ведомства, задержание прошло без происшествий. Сотрудники ФБР схватили Мейсона в городе Торнтон штата Колорадо.