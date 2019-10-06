ФБР задержало и допросило российского депутата в Нью-Йорке

Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорку российского депутата и журналистку Инга Юмашеву и допросил. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.

По его словам, человек из ФБР задержал и около часа допрашивал российскую представительницу, которая прилетела в американский город для участия в форуме «Диалог Форт Росс».

Антонов отметил, что сотрудник американского ведомства также предлагал Юмашевой поговорить «в неформальной обстановке».

В связи несанкционированным допросом российское посольство в США выразило ноту протеста в госдеп.