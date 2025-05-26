ФБР возобновляет расследования громких скандалов в Белом доме и Верховном суде

ФБР объявило о начале новых расследований по двум громким делам, которые в свое время потрясли американскую политику и общество.

ФБР объявило о начале новых расследований по двум громким делам, которые в свое время потрясли американскую политику и общество.

Как сообщает Report, речь идет об обнаружении пакета с кокаином в Белом доме в 2023 году, во время президентства Джо Байдена, а также об утечке проекта решения Верховного суда США об отмене прецедентного постановления по делу "Роу против Уэйда" о праве на аборт в 2022 году (дело Доббса).

С сенсационным заявлением выступил новый заместитель директора ФБР Дэн Бонджино. В своем аккаунте в социальной сети X он сообщил, что запросил еженедельные брифинги о ходе расследований по этим резонансным делам.

Примечательно, что оба инцидента ранее активно обсуждались в консервативных кругах и служили поводом для критики демократов и администрации Байдена.

Напомним, в 2023 году охрана Белого дома обнаружила небольшой пакет с кокаином возле входа в Западное крыло. Это вызвало бурную реакцию республиканцев. Так, бывший президент Дональд Трамп, в то время вновь боровшийся за высший государственный пост, заявил, что наркотики могли принадлежать только Джо Байдену или его сыну Хантеру. Представитель Белого дома назвал подобные обвинения "невероятно безответственными".

Годом ранее, в мае 2022-го, издание Politico опубликовало проект решения Верховного суда, отменяющего конституционное право на аборт, которое действовало в США с 1973 года на основании прецедента "Роу против Уэйда". Утечка вызвала большой резонанс в обществе и политических кругах. Дональд Трамп, в частности, потребовал заключить причастных журналистов в тюрьму, пока они не раскроют источник утечки, которого экс-президент назвал "слизью".

Ранее и Секретная служба, отвечающая за безопасность Белого дома, и сам Верховный суд проводили собственные расследования инцидентов, однако они закончились безрезультатно. Ответственные за пронос кокаина и утечку информации из высшей судебной инстанции так и не были установлены.