ФБР возобновит расследование по делу об обнаружении кокаина в Белом доме

Федеральное бюро расследований (ФБР) США возобновит изыскания в связи с обнаружением в Белом доме в июле 2023 года кокаина.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США возобновит изыскания в связи с обнаружением в Белом доме в июле 2023 года кокаина.

Как передает Report , об этом сообщил в X заместитель директора ФБР Дэн Бонджино.

По его словам, новое руководство ФБР во главе с директором этой спецслужбы Кэшем Пателом приняло решение "возобновить расследование или направить дополнительные ресурсы" по списку дел, "потенциально связанных с коррупцией". В их числе, по словам Бонджино, "дело о самодельных взрывных устройствах (найденных у Конгресса США в день беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года - ред.) и обнаружении в Белом доме кокаина при прежней администрации".

По данным американских официальных лиц и СМИ, наркотик был обнаружен 2 июля 2023 года в Западном крыле Белого дома в шкафу проходного помещения, в котором сотрудники и посетители оставляли на хранение мобильные телефоны. В Западном крыле расположен, в том числе Овальный кабинет президента.

Секретная служба США 13 июля того же года заявила, что изучила записи камер видеонаблюдения и сведения о посетителях, но не смогла определить время появления кокаина, а также установить, кто его оставил. В Секретной службе по итогам проверки предположили, что наркотики принадлежали одному из туристов, которые регулярно посещают Белый дом с экскурсиями. За день таких посетителей могут быть сотни.