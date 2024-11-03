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ФБР утверждает, что выявило распространение сфабрикованных видео о выборах в США

ФБР утверждает, что выявило распространение сфабрикованных видео о выборах в США Федерального бюро расследований (ФБР) утверждает, что зафиксировало распространение в США двух сфабрикованных видеозаписей, касающихся выборов.
Другие страны
3 ноября 2024 г. 06:44
ФБР утверждает, что выявило распространение сфабрикованных видео о выборах в США

Федерального бюро расследований (ФБР) утверждает, что зафиксировало распространение в США двух сфабрикованных видеозаписей, касающихся выборов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном бюро.

"ФБР известно о двух видеозаписях, на которых ложно утверждается, что они представлены ФБР и имеют отношение к обеспечению безопасности выборов. В первом из них говорится, что ФБР задержало три связанные между собой группы, занимающиеся фальсификациями на выборах", - отмечается в документе. Второе видео, как уточняется, касается Дугласа Эмхоффа. Он является супругом вице-президента США, кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис.

"Эти видеозаписи не являются подлинными, ФБР не распространяло их, приведенная в них информация не соответствует действительности", - подчеркнули в ведомстве.

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